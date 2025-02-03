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Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü

İskenderun'daki özel hastanede çıkan yangın, acil ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve hastalar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:22
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü

İskenderun'daki Yangın Olayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan özel hastanede meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım servisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Acil Durum Müdahalesi

Yangın ihbarının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin, çevrede gerekli önlemleri almasının ardından yangına müdahale etmeye başlaması ile birlikte, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesi gerçekleştirildi.

Hasta Tahliyeleri ve Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın nedeniyle yoğun bakım servisindeki hastalar, ilçedeki sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üstün mücadelesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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