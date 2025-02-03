DOLAR
35,91 -0,17%
EURO
37,07 0,4%
ALTIN
3.269,87 -1,38%
BITCOIN
3.560.608,14 -1,34%

Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü; hasta ve personelin tahliyesi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:12
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok

İskenderun'daki Özel Hastanede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan özel hastanede çıkan yangın olayına hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Olay, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye intikal etti. İtfaiye ekipleri çevredeki önlemlerini aldıktan sonra yangına müdahale ederek, hastanedeki personel ve hastaların güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı.

Yangın sonrası yoğun bakımdaki hastalar, tedbir amaçlı olarak ilçedeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İtfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangının daha da büyümesi önlendi ve kontrol altına alındı.

Hastaneden Yapılan Açıklama

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör kablosundan duman çıkması nedeniyle yangın alarm sistemi devreye girmiştir." denildi. Ayrıca, ekiplerin olay yerine hızla müdahale ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi ve akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde, hastalarımızdan ve personelden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur."

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok
2
Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Terörle Mücadelede 61 Operasyon
3
Gezi Parkı Soruşturmasında RTÜK'ten Medya Kayıtları Talep Edildi
4
Trump ve Trudeau Arasında Kritik Görüşme: Ticaret ve Uyuşturucu Sorunları Gündemde
5
Kayseri'deki Trafik Kazasının Gerekçeli Kararı Açıklandı
6
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: 'Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız'
7
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!