Hatay'daki Özel Hastanede Yangın Söndürüldü: Hiçbir Zarar Yok

İskenderun'daki Özel Hastanede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan özel hastanede çıkan yangın olayına hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Olay, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye intikal etti. İtfaiye ekipleri çevredeki önlemlerini aldıktan sonra yangına müdahale ederek, hastanedeki personel ve hastaların güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı.

Yangın sonrası yoğun bakımdaki hastalar, tedbir amaçlı olarak ilçedeki diğer sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İtfaiyenin hızlı çalışmasıyla yangının daha da büyümesi önlendi ve kontrol altına alındı.

Hastaneden Yapılan Açıklama

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde ventilatör kablosundan duman çıkması nedeniyle yangın alarm sistemi devreye girmiştir." denildi. Ayrıca, ekiplerin olay yerine hızla müdahale ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi ve akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde, hastalarımızdan ve personelden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur."