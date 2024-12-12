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Hatay'daki Sınır Kapılarında Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay'daki sınır kapılarından geçiş yaparak eski topraklarına dönmeye başlıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:54
Hatay'daki Sınır Kapılarında Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Hatay'daki sınır kapılarından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kesmeden devam ediyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarını kullanarak ülkelerine dönmekte.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Drone Görüntüleri

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşan Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak amacıyla kurduğu bariyer koridorunda sıralanmaktadır. Belediye ekipleri, olası yağışa karşı çadır kurarken, kadın ve çocuklara geçişte öncelik tanınmaktadır.

Sırası gelenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdan geçiş yapıyor. Ayrıca, sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle dönen Suriyeli çocuklara özel ilgi göstermektedir.

Yardımlar ve Destek

Ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları, yanlarında ev eşyaları taşırken, Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bölgedeki Suriyeli ailelere sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunmaktadır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerini hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Suriyelilerin Dönüş Hikayeleri

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen Eyüb Abdulkadir, kendilerine yardım eden Türk milletine teşekkür ederek, Şam'a dönmenin sevincini yaşadığını belirtirken, "Ülkemizde zulüm bitti. Buradan çok memnun ayrılıyorum," dedi. Diğer bir Suriyeli olan Muhammed Gazi, 7 yıl Antalya'da yaşayıp Halep'e dönmek üzere yola çıktığını ifade etti. 13 yıl sonra memleketi İdlib'e dönen Mehmet Bedevi de hislerini paylaştı.

Yayladağı Sınır Kapısı'nda bekleyen 21 yaşındaki Mehmet Süleyman ise Türkiye'ye 15 yaşında geldiğini ve 6 yılın ardından hasret duyduğu memleketine döndüğünü anlattı. "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, Türkler çok güzel insanlar," diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

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