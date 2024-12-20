Hatay'daki Sınır Kapılarından Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürekliyken Hatay'daki Sınır Kapıları Hareketli

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile birlikte, bu üç kapıdan ülkelerine geçiş yapıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, gümrük işlemleri için jandarma tarafından düzenlenen koridorlarda sıra bekliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, geri dönenlerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve eşyalarını taşımalarına yardımcı olmak için tekerli sepetler sağlıyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yaparken, Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları da bölgedeki ailelere sıcak çorba ve ikramlarda bulunuyor. Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, işlemlerin hızlı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

Yeni Bir Hayat Hayali

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Hüseyin Musa, 2019 yılında Türkiye'ye geldikten sonra, memleketi Şam'a dönüş için ayrıldığını belirtti. Türkiye'de geçirdiği süre boyunca Şanlıurfa'da ikamet ettiğini ifade eden Musa, "Çok şükür savaş bitti, Esed gitti. Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Annem, babam, tüm akrabalarım Şam'da. Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım," dedi.

Diğer bir Suriyeli, Muhammed El Bekur, yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve 7 kişilik ailesiyle İdlib'e döndüklerini belirtti. El Bekur, Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür ederken, 12 yaşındaki Muna Elşindi de ülkesine dönmenin mutluluğunu dile getirerek umut dolu bir gelecek arzuladığını aktardı.

Halep'e dönmek üzere sınır kapısına gelen Mahmut Bilal ise, 10 yıldır Mersin'de yaşadıklarını belirtti ve "Çok şükür Türkiye'de bulunduğumuz süre boyunca hiç sorun yaşamadık, mutluyduk. Şimdi savaş bitti, artık gidiyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun. Suriye'de Allah bize yardım edecek, ardından her şey yavaş yavaş yoluna girecek," diye konuştu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.