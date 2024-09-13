Hatay'daki Trafik Kazasında Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleşen kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:42
Hatay'daki Trafik Kazasında Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Hatay'da Kalp Kıran Bir Kaza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, dün meydana gelen trafikkazasında otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ağır Yaralı Sürücü Kurtarılamadı

Beton mikseriyle çarpışarak ağır yaralanan 68 yaşındaki Ahmet Kuru, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada Başka Bir Talihsiz Olay Daha Yaşandı

Ayrıca, Kuru'nun kullandığı 31 AAF 160 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunda karşı şeride geçerek, A.D. idaresindeki 06 EAV 26 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Erdoğan (64) maalesef kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bu olay, yolda güvenliği sağlamak adına gerekli önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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