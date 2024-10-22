Hatay'daki Yıkılan Okul Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay'da Depremden Etkilenen Okul Yeniden İnşa Edilecek

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda yıkılan Hayrettin Özkan Ortaokulu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle yeniden inşa edilecek.

Hırvatistan'dan Önemli Destek

UNDP tarafından yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan hükümeti, okulun inşası için 2,5 milyon avro finansman sağlamaktadır. Bu bütçe ile 16 derslikli bir okul inşa edilerek, modern ve tam donanımlı hale getirilecektir.

Öğrenci Kapasitesi ve Erişilebilirlik

Yeni okul, aynı anda 480 öğrenci kapasitesine sahip olacak ve en son teknolojilerin yanı sıra evrensel tasarım ilkeleri kullanılarak, engelli bireyler için tam fiziksel erişilebilirlik sağlanacaktır.

Engelli Öğrencilere Destek

Ayrıca, engelli öğrenciler için çeşitli yardımcı cihazlar ve gerektiğinde kişisel bakım desteği sunulacaktır. Bu, eğitim alanında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Dayanışma Mesajı

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, yapılan bu desteği değerlendirirken 2020 yılında yaşadıkları yıkıcı depreme Türkiye'nin gösterdiği dayanışmayı hatırlattı. Cvitanovic, "Türkiye'nin toparlanmasına katkıda bulunmayı kendimize görev olarak görüyoruz." şeklinde duygularını ifade etti.

UNDP’nin Hayati Önemi

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, güvenli ve sağlam okullara sahip olmanın, deprem sonrasında etkilenen bölgeleri terk eden binlerce kişiyi evlerine dönmeye ikna etmek için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.