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Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartmanın müteahhidi Mehmet Yunus, İstanbul'da gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:42
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Depremde Yıkılan Apartmanın Müteahhidi Gözaltında

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da meydana gelen faciada yıkılan apartmanın müteahhidi Mehmet Yunus, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma' suçlamasıyla 44 arama kararı çıkarılan Yunus'un, Şişli'de olduğunu tespit etti.

Yıkılan Apartmanda 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Yunus, depremde yıkılan Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi olarak 26 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmakla suçlanıyor. Ekipler, Şişli'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Yunus'u yakalayarak gözaltına aldı.

Şu an için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus'un durumu, adli sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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