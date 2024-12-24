Hatay'dan 24 Yardım Tırı Suriye'ye Gönderildi

Hatay'dan Suriye'ye 24 Yardım Tırı Uğurlandı

Hatay'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşu tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, 24 tırla Suriye'ye gönderildi. Tırlar, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin yararına yola çıktı.

Umudu Canlandırma Kampanyası

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü Türkiye Ofis Şefi Yusuf Al Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Suriyeliler için "Umudu Canlandırma Kampanyası" başlattıklarını duyurdu. Hammadi, "Suriye'nin yeniden toparlanma süreci içinde, Katar devleti ve halkı, Suriyeli kardeşlerinin her zaman yanında yer alacaktır," dedi.

Yardımların Önemi

İHH Suriye Çalışmaları Körfez Masası Sorumlusu Maruf Semmu ise sözlerinde, iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım ulaştırdıklarını belirtti. Semmu, tırlarda gıda, giyim, ısınma ve hijyen malzemeleri bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu yardımlar, evlerine dönmeye çalışanlar için büyük bir önem taşıyor. İnşallah Suriye halkının kalkınması ve altyapının tekrar canlandırılması için Katarlı kardeşlerimizle iş birliği yapacağız," ifadelerini kullandı.

Programın ardından 24 tırlık yardım konvoyu, İdlib'e doğru yola çıktı.

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır, Suriye'ye uğurlandı.