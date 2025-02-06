Hatay Depremlerinde Hayatını Kaybeden Sergen Mudanya Zonguldak'ta Anıldı

6 Şubat Depremlerinin Acı Hatırası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.

Yerel halkın ve Sergen Mudanya'nın ailesinin katılımıyla düzenlenen anma programı Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyünde gerçekleştirildi. Mudanya, çalışmak için gittiği İskenderun'da enkazda kalarak yaşamını yitirmişti. Anma töreninde, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın 22 yaşındaki oğlu olarak hatırlanan Sergen için saygı duruşunda bulunuldu.

Anma Töreninde Duygusal Anlar

Program, Mudanya'nın ailesi, yakınları ve bölge yöneticileri tarafından katılımın yüksek olduğu bir organizasyon olarak dikkat çekti. Anma törenine Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

Anma, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla son buldu. Sergen Mudanya, genç yaşına rağmen hayatını kaybetmesiyle birçok kişinin kalbinde derin bir yara açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.