Hatay Dörtyol'da 49 Yılın Ardından İmam Ali Tekeci'ye Veda

Nursan Merkez Camisi'nde duygulu veda töreni

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 49 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan 65 yaşındaki imam Ali Tekeci için görev yaptığı camide veda programı düzenlendi.

Tekeci için son görev yaptığı Nursan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik de hazır bulundu. Program kapsamında Tekeci'ye başarı belgesi takdim edildi.

Gazetecilere konuşan İmam Tekeci, görev süresi boyunca cemaatle hep dayanışma içinde olmaya çalıştığını ifade etti. Tekeci, 'Cemaatimizle 49 yıl bir süreç yaşadık. Ben hep Dörtyol'da görev yaptım, cemaatimizin iyi ve kötü günlerinde yanında oldum.' dedi ve vedalaşırken oldukça duygulandığını belirterek Kaymakam Keklik ile cemaate teşekkür etti.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ise Tekeci'ye emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

