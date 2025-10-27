Hatay Dörtyol'da Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı

Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yılı için "Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" manşetiyle gazete dağıttı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:54
Minikler, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı

Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazete hazırladı.

Öğrenciler, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle cadde ve sokaklarda gezerek, "Yazıyor, yazıyor. Yarın Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" diye bağırdı ve "Beyler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz" manşetli gazeteyi dağıttı.

Gazeteleri alan vatandaşlar, çocukları alkışlayarak etkinliğe eşlik etti.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocuklara daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirtti. Burgaç, kutlamaya katılan herkese teşekkür etti ve hayata geçirilen gazete çalışmasıyla çocuklarda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri