Hatay Dörtyol'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Kişi Yaralandı, 1'i Bebek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobil çarpıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, E.S. (29) idaresindeki 31 PR 348 plakalı otomobil ile A.O. (23) yönetimindeki 31 AOH 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve hastaneye sevk

Kazada araçlardaki iki sürücü ile İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve 8 aylık E.S.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.