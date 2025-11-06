Hatay Dörtyol'da Kafa Kafaya Çarpışma: Cip ile Otomobilde 3 Yaralı

Hatay Dörtyol'da Koca Yusuf Caddesi'ndeki kavşakta cip ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:58
Kaza ve müdahale

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerindeki Orman İşletme Kavşağında cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve görüntüler

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

