Hatay Dörtyol’da Motosiklet Otomobile 'Ok Gibi' Saplandı — Kaza Kamerada

Hatay Dörtyol’da Motosiklet Otomobile 'Ok Gibi' Saplandı
Hatay’da Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı ve ardından gelişmeler
Görüntülerde, caddede ilerleyen motosikletin sokak dönüşü yapan otomobille çarpıştığı ve çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye sahada ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak değerlendiriliyor.
OLAY YERİ