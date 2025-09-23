Hatay Erzin'de Kızını Sosyal Medyada Oynatarak Para Kazanma İddiası: Baba Tutuklandı

Olayın Detayları ve Resmi Açıklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen Ö.Ç., 20 Eylül'de gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yapılan yayında para kazanma amacıyla kızını dans ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerde yer alan çocuğun sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca çocuğa yönelik olarak uzman ekipler tarafından psikososyal destek sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Olay, sosyal medya yayınında çocuğun kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelirken, ilgili haberler kamuoyunda tepki oluşturdu.