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Hatay'ın Ana Vatana Katılışı 85. Yılında Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:37
Hatay'ın Ana Vatana Katılışı 85. Yılında Kutlandı

Hatay'ın 85. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü büyük bir gururla anarak kutladı.

Tarihi Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşıldı

Bakan Ersoy, Film Mirasım arşivinden özel tarihi görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu paylaşımlar, Anadolu'nun kadim kenti Hatay'ın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Ersoy'un Anma Mesajı

Ersoy, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Eşsiz mirasıyla bu toprakların göz bebeği olan Hatay, 85 yıl önce milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hatayımızın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun."

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