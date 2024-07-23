Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir tören düzenlendi. Tören, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi ve birçok protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol İsimleri ve Çelenk Sunma

Törende Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından katılımcılar, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Masatlı'nın Açıklamaları

Vali Masatlı, törendeki konuşmasında, "Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay halkı, kendisine vurulmaya çalışılan esaret zincirlerini, azim ve kararlılığıyla kırarak büyük bir zafere imza atmıştır" dedi.

Masatlı, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı sahiplenişini ve bu toprakların millet için ne kadar değerli olduğunu vurguladı: "Bu vatan sevgisi ve milli irade, tarihimizin en parlak sayfalarından birini oluşturmakta, Hatay'ın kendi kaderine terk edilmediğini gösteriyor. Aziz şehitlerimizin hatırası, aziz milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır."

Antakya Şehitliği'nde Anma Töreni

Törenin devamında Antakya Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Masatlı ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak saygılarını sundular.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı (ortada), Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.