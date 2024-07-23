Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yılı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında, farklı inanç ve mezheplerden bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu, izleyicilere unutulmaz bir konser sundu.

Konser Detayları

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Antakya ilçesindeki EXPO Kisecik Amfi Alanı'nda gerçekleştirilen konser, şef Yılmaz Özfırat yönetiminde sahne aldı. Konserde bulunan vatandaşlar, seslendirilen eserlerle birlikte zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Depremin İzleri

Konser sırasında, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi de yansıtan görüntüler sahneye getirildi. Bu anlar, dinleyiciler arasında duygusal bir bağ oluşturdu. Katılımcılar, Antakya Medeniyetler Korosu'nu ayakta alkışladı.

Yeniden Doğuş Korosu’ndan Performans

Konserde, Hatay Ortaokulu'na bağlı Yeniden Doğuş Korosu da sahne alarak, çeşitli eserler seslendirdi. Etkinliğe, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve birçok vatandaş da katıldı.