Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:36
Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yıl Dönümü Kutlandı

Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yılı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında, farklı inanç ve mezheplerden bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu, izleyicilere unutulmaz bir konser sundu.

Konser Detayları

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Antakya ilçesindeki EXPO Kisecik Amfi Alanı'nda gerçekleştirilen konser, şef Yılmaz Özfırat yönetiminde sahne aldı. Konserde bulunan vatandaşlar, seslendirilen eserlerle birlikte zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Depremin İzleri

Konser sırasında, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi de yansıtan görüntüler sahneye getirildi. Bu anlar, dinleyiciler arasında duygusal bir bağ oluşturdu. Katılımcılar, Antakya Medeniyetler Korosu'nu ayakta alkışladı.

Yeniden Doğuş Korosu’ndan Performans

Konserde, Hatay Ortaokulu'na bağlı Yeniden Doğuş Korosu da sahne alarak, çeşitli eserler seslendirdi. Etkinliğe, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve birçok vatandaş da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak