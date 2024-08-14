Hatay’ın Dörtyol İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edilmesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Birlikte Müdahale

Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri katılarak etkin bir çalışma yürüttü. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale, yangının daha fazla alanı etkilemesini önleyerek ormanda büyük bir hasarın oluşmasına engel oldu.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Şu an için yangının sebebi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.