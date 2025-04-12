Hatay'ın Kadın Trafik Polisleri, Artan Nüfusa Yön Veriyor

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında artan nüfus ve trafik yoğunluğu ile mücadele eden Kadriye Sarışık, Fatma Özüdoğru ve Sema Erkan Akarsu, kentin trafik düzenlemesinde önemli bir rol üstleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi kadrosunda görevli 130 polis arasında üç kadın yer alıyor. Depremler sonrası yolların kullanılamaması, yeni yolların açılması ve inşaat faaliyetlerinin getirildiği zorluklarla, kadın trafik polisleri, şehirdeki artan trafik yükünü yönetmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiren kadın polisler, kavşaklarda, kontrol noktalarında ve denetim gerektiren alanlarda etkin bir şekilde görev yapıyor.

“Bu Meslek Çocukluk Hayalimdi”

Polis memuru Kadriye Sarışık, AA muhabirine verdiği demeçte, yaklaşık 25 yıldır trafik polisliği yaptığını ve işini severek sürdürdüğünü ifade etti. “Bu meslek çocukluk hayalimdi. Hatay'da 11 yıldır çalışıyorum, özellikle deprem sonrası trafik yoğunluğu artmış durumda. Zorluklar yaşansa da toparlanma sürecine giriyoruz,” dedi.

İki üniversite öğrencisi evladı da mesleğinden dolayı ona gurur duymaktadır.

“Kadın Olmanın Artıları Var”

Polis memuru Fatma Özüdoğru da 7 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, kadın olarak trafikte yer almanın getirdiği avantajlardan bahsetti. “Sürücüler bizlere daha nazik ve kibar davranıyor. Bu da bizim için büyük kolaylık sağlıyor,” dedi.

“Görevimizin Başındayız”

Polis memuru Sema Erkan Akarsu ise son 5 yıldır trafik polisi olarak görev yaptığını dile getirirken, mesai saatlerinin belirsiz olduğunu, ama bu durumdan mutluluk duyduğunu vurguladı. “Eşim de jandarma personeli. İkimiz de işimizin doğası gereği görevimizin başındayız. Bu hassasiyeti birbirimize karşı anlayışla karşılıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hatay'da trafik polisleri Kadriye Sarışık, Fatma Özüdoğru ve Sema Erkan Akarsu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yürütülen inşa çalışmaları ve artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan kent trafiğinin düzenlenmesinde görev alıyor.

Hatay'da trafik polisleri Kadriye Sarışık, Fatma Özüdoğru ve Sema Erkan Akarsu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yürütülen inşa çalışmaları ve artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan kent trafiğinin düzenlenmesinde görev alıyor.