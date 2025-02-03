Hatay'ın Mutfak ve Sanat Kültürü Deprem Sonrası Yeniden Canlanıyor

Hatay'ın Gastronomi ve Kültür Çarşıları Hayat Buldu

Hatay, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ikinci yılında, Antakya Gastronomi Çarşısı ve Kültür ve Sanat Çarşısı ile kültürel ve ticari yaşamını yeniden canlandırıyor.Antakya Gastronomi Çarşısı, UNESCO'nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı' içerisinde yer alan Hatay'da, 27 Eylül 2024 tarihinde açıldı. Bu çarşı, zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaret tescilli ürünleri ile dikkat çekiyor. 18 restoran, Antakya'nın ünlü lezzetleri arasında yer alan künefe, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabını sunuyor.

Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Atölyeler Var

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde oluşturulan Kültür ve Sanat Çarşısı, 20 Aralık 2024’te hizmete girdi. 82 atölye, 7 restoran, kafeteryalar, sinema ve toplantı salonları ile ziyaretçilerini ağırlayan bu çarşı, aynı zamanda yöresel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Valilikten Destek ve Yeniden Canlanma

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaşanan depremlerin ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtti ve AFAD aracılığıyla 6 bin 180 prefabrik iş yerinin yapıldığını açıkladı. Masatlı, "Bu iş yerlerini depremde zarar gören halkımıza tahsis ettik, böylece ticaretlerini sürdürmelerine imkân sağladık," dedi.

Antakya Gastronomi Çarşısı üzerinden hem esnafı desteklediklerini hem de ziyaretçilere kente özgü lezzetleri tatma olanağı sunduklarını ifade eden Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı ile sanatçıların faaliyetlerine destek verdiklerini vurguladı.

Çarşının yapımında Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden yararlanıldığını belirten Masatlı, bu yapıların yeniden serving gelişimini sağladıklarını kaydetti. İpek dokumacılığından ahşap işlemeciliğine kadar birçok sanat dalının yaşatıldığı bu çarşılar, Hatay'ın kültürel mirasını geleceğe taşımak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı, hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini hem de kentin öne çıkan ürünlerinin tanıtımını sağlıyor.

Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı, hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini hem de kentin öne çıkan ürünlerinin tanıtımını sağlıyor.