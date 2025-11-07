Hatay'ın Tescilli Lezzeti: Kaytaz Böreği AB'den Coğrafi İşaret Aldı

Hatay'ın Tescilli Lezzeti: Kaytaz Böreği Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Aldı

Gastronomi şehri Hatay’ın Avrupa Birliği’nden tescilli coğrafi işaretli ürünü kaytaz böreği, el maharetiyle yapılarak damakları çatlatıyor.

Tescil ve Yerel Miras

Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran Hatay, yemek çeşitliliği ve gastronomi şehri olmasıyla biliniyor. Kente özgü 54 ürün, Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.

Hatay’ın tescilli lezzetlerinden olan kaytaz böreği, Avrupa Birliği tarafından tescillenerek Türkiye’ye özgü coğrafi işaretli ürün oldu. Öte yandan, kaytaz böreği, Antakya künefesinin ardından Avrupa Birliği tarafından tescillenen Hatay’ın ikinci lezzeti oldu.

El Mahareti ve Yerel Baharatlar

Kaytaz böreğine lezzet verense kente özgü baharatların kullanılması ve hamurunun maharetle açılması olarak biliniyor. Usta ellerde incecik açılan hamur ve özgün baharat karışımı, bu lezzetin ayırt edici özelliklerini oluşturuyor.

Unesco Hatay Gastronomi Evinin aşçısı Nesibe Aşmer, herkesi eşsiz lezzet kaytaz böreğini tatmaya davet ederek "Kaytaz böreği, Hatay’ımızın hem geleneksel, hem yöresel lezzetidir. Herkesi kaytaz böreğinin tadına bakmaya bekliyoruz. Avrupa Birliği’nden tecilli bir yemeğimiz oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Gastronomi evimize hem geleneksel hem de yöresel yemeklerimizi tatmaya bekliyoruz" dedi.

Hatay, coğrafi işaretli ürünleri ve yerel mutfağıyla hem yurtiçinden hem de yurtdışından ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

