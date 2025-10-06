Hatay İskenderun'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar protesto edildi.

Etkinlik ve tepkiler

Etkinlik, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte, katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Etkinlik, katılımcıların Gazzeliler için dua etmesi ile sona erdi.

