Hatay İskenderun'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

İskenderun'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze saldırıları ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar protesto edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 22:18
Hatay İskenderun'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Hatay İskenderun'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar protesto edildi.

Etkinlik ve tepkiler

Etkinlik, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte, katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Etkinlik, katılımcıların Gazzeliler için dua etmesi ile sona erdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
2
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
3
Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!
4
Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza Kesildi
5
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
6
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
7
Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza