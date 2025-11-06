Hatay İskenderun'da Kuş Kümesinden 2 Kilo 500 Gram Kannabinoid ve 101.800 TL Ele Geçirildi

İskenderun'da jandarma operasyonunda kuş kümesine saklanmış 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 101 bin 800 TL ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:51
Hatay İskenderun'da Kuş Kümesinden 2 Kilo 500 Gram Kannabinoid ve 101.800 TL Ele Geçirildi

Hatay İskenderun'da Kuş Kümesinden 2 Kilo 500 Gram Kannabinoid ve 101.800 TL Ele Geçirildi

İskenderun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir kuş kümesinin içine saklanmış halde 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ile birlikte 101 bin 800 TL nakit, 1 adet ruhsatsız tabanca ve diğer deliller ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden Y.S. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Arama sonucunda kuş kümesine saklanmış halde ele geçirilen deliller şunlardır: 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 adet aseton, 101 bin 800 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma unsurlarınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HATAY’DA KUŞ KÜMESİNDEN 2 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ÇIKTI

HATAY’DA KUŞ KÜMESİNDEN 2 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ÇIKTI

HATAY’DA KUŞ KÜMESİNDEN 2 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ÇIKTI

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya'da Miniklere Suçtan Korunma Eğitimi
4
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
5
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
6
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
7
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek