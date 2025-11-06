Hatay İskenderun'da Kuş Kümesinden 2 Kilo 500 Gram Kannabinoid ve 101.800 TL Ele Geçirildi

İskenderun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir kuş kümesinin içine saklanmış halde 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ile birlikte 101 bin 800 TL nakit, 1 adet ruhsatsız tabanca ve diğer deliller ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Karayılan Mahallesi'nde ikamet eden Y.S. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Arama sonucunda kuş kümesine saklanmış halde ele geçirilen deliller şunlardır: 2 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 adet aseton, 101 bin 800 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cep telefonu.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma unsurlarınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

