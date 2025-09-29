Hatay İskenderun'da Muhtarlardan İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Pasta Kutlaması

İskenderun'da muhtarlar, İtfaiye Haftası'nda sözde yangın ihbarıyla gelen ekiplere sürpriz yapıp pasta ikram etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:26
Hatay İskenderun'da Muhtarlardan İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Pasta Kutlaması

Hatay İskenderun'da Muhtarlardan İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Pasta Kutlaması

Muhtarlar, İtfaiye Haftası'nı pasta ve alkışlarla karşıladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İtfaiye Haftası kapsamında muhtarların düzenlediği sürpriz kutlama dikkat çekti.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Ayseki öncülüğündeki muhtarlar, itfaiye ekiplerini olay yerine çekmek için sözde yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine giden ekipler, muhtarların hazırladığı pasta ve alkışlarla karşılanınca şaşkınlık yaşadı. Muhtarlar, pasta ikram ederek ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Şehirdeki bu sürpriz kutlama, yerel düzeyde itfaiye ekiplerine destek ve takdir göstermenin samimi bir görüntüsü olarak kayda geçti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan bazı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan bazı muhtarlar, olay yerine giden ekiplere pasta ikram etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan bazı...

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı