Hatay İskenderun'da Muhtarlardan İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Pasta Kutlaması

Muhtarlar, İtfaiye Haftası'nı pasta ve alkışlarla karşıladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İtfaiye Haftası kapsamında muhtarların düzenlediği sürpriz kutlama dikkat çekti.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ethem Ayseki öncülüğündeki muhtarlar, itfaiye ekiplerini olay yerine çekmek için sözde yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine giden ekipler, muhtarların hazırladığı pasta ve alkışlarla karşılanınca şaşkınlık yaşadı. Muhtarlar, pasta ikram ederek ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Şehirdeki bu sürpriz kutlama, yerel düzeyde itfaiye ekiplerine destek ve takdir göstermenin samimi bir görüntüsü olarak kayda geçti.

