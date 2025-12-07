Hatay İskenderun'da Otluk Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Olay ve müdahale

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Numune Mahallesi'nde bulunan boş arazide çıkan otluk yangını, bölgeye gelen ekiplerin hızlı çalışmasıyla söndürüldü.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Hasar ve inceleme

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bölgedeki ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için bir süre daha soğutma çalışması yürüttü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için kuru ot ve anız yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

