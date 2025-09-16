Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Beş şüpheli gözaltına alındı, deliller ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine iki otomobili durdurdu. Araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu bulundu.

Aramada ele geçirilen maddeler arasında 99,20 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 51 uyuşturucu hap ile 1 kilo 51 gram sentetik kannabinoid yer aldı.

Gözaltına alınan E.K, S.E, A.Ş, Ö.İ.K. ve M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

