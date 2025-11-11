Hatay İskenderun'da Yıldırım Kameraya Yansıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam sağanağında yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı; olayda yaralanma veya maddi hasar olmadı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:18
Hatay İskenderun'da Yıldırım Kameraya Yansıdı

Hatay İskenderun'da Yıldırım Kameraya Yansıdı

Akşam sağanağında gökyüzünü aydınlatan şok anlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış İskenderun'da kendini gösterdi.

Gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü ve o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yıldırımın düşmesiyle birlikte güçlü bir patlama sesi duyuluyor.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı, ancak kısa süreli panik meydana geldi.

