Hatay Kırıkhan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza ve müdahale

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, Saylak Mahallesi çevre yolu kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Seyir halindeki 31 AFV 233 plakalı otomobil ile 27 AOV 643 plakalı otomobilin karıştığı çarpışma sonucu olay yerinde hasar oluştu ve yol trafiğe kısmen etkilendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.