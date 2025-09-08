Hatay Kırıkhan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Antakya-Kırıkhan kara yolunda dört aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:44
Kaza Menderes Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Antakya-Kırıkhan kara yolunun Menderes Mahallesi mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Olayda 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

