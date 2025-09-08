Hatay Kırıkhan'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kaza Menderes Mahallesi mevkiinde meydana geldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Antakya-Kırıkhan kara yolunun Menderes Mahallesi mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Olayda 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.