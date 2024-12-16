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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yüz Yüze Eğitimde Yeni Dönem: Merkezi Derslikler Hizmete Girdi

HMKÜ, 5 bin öğrenci kapasiteli yeni merkezi derslik ile yüz yüze eğitime geçişte önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:35
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yüz Yüze Eğitimde Yeni Dönem: Merkezi Derslikler Hizmete Girdi

Hatay'da Yüz Yüze Eğitimde Yeni Soluk: Merkezi Derslik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde inşa edilen 5 bin öğrenci kapasiteli merkezi derslik, yüz yüze eğitim için önemli bir adım olarak hizmete girdi.

Merkezi Derslik Projesinin Ayrıntıları

Antakya ilçesinde bulunan HMKÜ kampüsünün depremlerden etkilenmesiyle birlikte, üniversite yeni bir eğitim modeli geliştirmek zorunda kaldı. 2023-2024 akademik yılında uygulamalı dersler haricinde uzaktan eğitim sunan üniversite, merkezi derslik projesiyle öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı sağlıyor. 11 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezi derslikte, 4'ü amfi olmak üzere toplam 68 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 13 öğretim görevlisi odası ve kafeterya bulunuyor.

Rektör Eren: "Derslik Problemi Büyük Ölçüde Çözüldü"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, depremler sonrası yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için merkezi derslik projesinin hayata geçirildiğini açıkladı. Eren, "Burada merkezi dersliğin temel düşüncesi eğitim ve öğretime devam etmemizi sağlamaktır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin neredeyse üçte biri bu merkezi derslikte eğitim görebilecek," dedi.

Gelecek Planları ve Yenilikler

Kampüste depremden etkilenen bazı binalarda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Eren, "Güçlendirilmesi gereken binalardan bazıları yüzde 50 aşamasına geldi ve yaz aylarına doğru tamamlanacak. Diğer yandan, Antakya Meslek Yüksekokulu da depremlerde yıkıldı ve oradaki öğrencilerimiz de kampüsümüzde eğitim alacak," şeklinde konuştu.

Barınma sorunları çözülebilirse, öğrencilerimizin tamamını yüz yüze eğitime alabileceğimiz bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde inşa edilen merkezi derslik, yüz yüze eğitimde kolaylık sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) kampüsünde inşa edilen merkezi derslik, yüz yüze eğitimde kolaylık sağlıyor.

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