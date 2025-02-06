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Hatay, Osmaniye ve Adana'da 6 Şubat Depremi İçin Dualar Okundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Hatay, Osmaniye ve Adana'da camilerde dualar okundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:19
Hatay, Osmaniye ve Adana'da 6 Şubat Depremi İçin Dualar Okundu

6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'da, 6 Şubat'ın yıl dönümünde camilerde dualar okundu. Bu anlamlı etkinlikler, felaketin ardından geçen iki yılda hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirildi.

Antakya'da Hatim Duası

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılındı ve hatim duası yapıldı. Ardından, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Katılım Yoğundu

Programlara, depremde yakınlarını kaybedenler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Katılımcılar, kabirlere karanfil bıraktı ve ziyarete gelenlere başsağlığı diledi.

İskenderun ve Osmaniye'deki Etkinlikler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Kaptanpaşa Camisi'nde de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dua edildi. Osmaniye'de ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı ve dualar edildi.

Adana'da Mevlit Okundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı ve mevlit okutuldu. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü dolayısıyla dualar okundu. Merkez Çukurova ilçesinde İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü dolayısıyla dualar okundu. Merkez Çukurova ilçesinde İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu.

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