Hatay Payas'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Olayın Detayları

Hatay'ın Payas ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalınması, apartman önündeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Mutlu Bilgen, apartmanın önüne park ettiği 31 KLG 52 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Bilgen, motosikletinin çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.