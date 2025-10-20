Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası ekipler sahada.

Hatay'ın Payas ilçesinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerine giderek detaylı inceleme ve tespit çalışmaları yürüttü.

Ekipler, yağış nedeniyle zarar gören noktalarda hasar tespiti yaparken, su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları da gerçekleştirildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri ise yollarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi ile ev ve iş yerlerini temizleyen vatandaşlara destek verdi.

Hatay'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.