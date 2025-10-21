Hatay Payas'ta Sağanak Sonrası Temizlik ve İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

Hatay Payas'ta sağanak sonrası temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizleme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Müdahale ekiplerinin çalışmaları

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın su baskınlarına yol açtığı Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerinde yaşamı normale döndürmek için sahada müdahale ediyor. Ekipler, ev ve iş yerlerindeki çamuru temizleyerek vatandaşlara destek sağlıyor ve biriken suları tahliye ediyor.

Hasar gören yolları onaran ekipler, suyun taşıdığı molozu iş makineleriyle kaldırıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri derelerde temizlik çalışması yaparak olası su taşkınlarının önüne geçmeye çalışıyor.

Destek ve hasar tespit çalışmaları

Türk Kızılayı personeli, sağanaktan etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Birçok ev, iş yeri, yol ve araçta maddi hasar oluşan mahallelerde, sağanağın etkisi dronla görüntülendi; kayıtlar, hasarın boyutunu belgeliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.