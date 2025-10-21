Hatay Payas'ta Sağanak Sonrası Temizlik ve İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

Hatay Payas'ta dün etkili sağanak sonrası Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerinde AFAD, Büyükşehir, DSİ ve Kızılay öncülüğünde temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:32
Hatay Payas'ta Sağanak Sonrası Temizlik ve İyileştirme Çalışmaları Sürüyor

Hatay Payas'ta sağanak sonrası temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizleme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Müdahale ekiplerinin çalışmaları

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın su baskınlarına yol açtığı Cumhuriyet ve Karbeyaz mahallelerinde yaşamı normale döndürmek için sahada müdahale ediyor. Ekipler, ev ve iş yerlerindeki çamuru temizleyerek vatandaşlara destek sağlıyor ve biriken suları tahliye ediyor.

Hasar gören yolları onaran ekipler, suyun taşıdığı molozu iş makineleriyle kaldırıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri derelerde temizlik çalışması yaparak olası su taşkınlarının önüne geçmeye çalışıyor.

Destek ve hasar tespit çalışmaları

Türk Kızılayı personeli, sağanaktan etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Birçok ev, iş yeri, yol ve araçta maddi hasar oluşan mahallelerde, sağanağın etkisi dronla görüntülendi; kayıtlar, hasarın boyutunu belgeliyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve...

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören mahallelerde temizlik ve...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak
2
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
3
Van'da 'Umudun Renkleri' Sergisi — Hükümlü ve Tutuklulardan Eserler
4
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde
5
Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'
6
Çarşamba'da FETÖ Üyesi Yakalandı — 6 Yıl 10 Ay Hapis
7
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor