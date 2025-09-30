Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrol kaybı sonucu çarpışma

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolunda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tır ile çarpıştı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücülerinden K.Y. (24), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; yürütülen çalışmaların ardından yol yeniden açıldı.