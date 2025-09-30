Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Payas'ta 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; 16 AHM 883 plakalı tırın kontrolden çıkması sonrası yol kısa süreli kapandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 01:57
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrol kaybı sonucu çarpışma

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolunda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tır ile çarpıştı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücülerinden K.Y. (24), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; yürütülen çalışmaların ardından yol yeniden açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı
3
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı
4
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor
5
Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti
6
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek
7
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı