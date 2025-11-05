Hatay Reyhanlı’da Kaza: Telef Olan Eşeğin Sıpası Annesinin Başında Saatlerce Bekledi

Hatay Reyhanlı’da araç çarpması sonucu telef olan eşeğin sıpası, annesinin başında saatlerce bekledi; Hatay Büyükşehir Belediyesi müdahale etti.

Olayın Detayları

Hatay’da yolun karşısına geçmek isteyen eşek, aracın çarpmasıyla telef oldu. Kaza, Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Aracın çarpması sonucu eşek telef olurken, yanında bulunan sıpası kazayı yara almadan atlattı. Eşeğe çarparak telef eden sürücü, ölen eşeği yol kenarına kadar sürükleyip bıraktı. Kazanın ardından yavru eşek, ölen annesinin yanına giderek saatlerce yanından ayrılmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yalnız kalan sıpaya müdahale ederek bakımını üstlendi.

Vatandaşın Görüşü

Olayı gören vatandaşlardan Faruk Erkal, sıpanın saatlerce annesinin yanından ayrılmadığını ve ağladığını belirtti. Erkal şu ifadeleri kullandı:

"Burada eşek ve yavrusu var. Araçlar burada çok hızlı geçiyorlar. Biraz dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü burada herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Gördüğünüz gibi eşek yavrusu, annesini bırakmıyor. Anne eşeğe arabayla çarpıp kaçmışlar, anne eşek de ölmüş. Burası köy yeri sürücüler biraz daha dikkatli olsunlar. Annesi ölmüş ama yavrusu annesini bırakamıyor. Annesi öldü diye eşek yavrusu ağlıyor. Bu bir hayvan ama bu bir candır. Hayvan deyip bu şekilde bırakmayalım. Eşek yavrusu da bir can taşıyor. Annesi ölmüş eşek yavrusu, yazık oldu. O yüzden burada daha dikkatli olalım"

Yaşananlar, bölgede trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatine dair uyarıları bir kez daha gündeme getirdi.

