Hatay Samandağ'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Abdullah Gümüş (18) yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Kaza, Tomruksuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Gümüş'ün kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Ağır yaralanan Mehmet Abdullah Gümüş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, olayın oluş şeklini belgeleyen önemli bir kayıt olarak kayda geçti.

Olayla ilgili soruşturma ve tutanak çalışması yetkililer tarafından yürütülüyor.