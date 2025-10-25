Hatay Stadyumu Onarılıyor: Bakan Bak İhalesinin Yapıldığını Açıkladı

Hatay Stadyumu onarım ihalesi yapıldı, hedef yeni sezon

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, Hatay Stadyumu'nun 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gördüğünü ve onarımı için ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Bak, "(Hatay Stadyumu) Depremde hasar gördü, onu da tekrar onarmak için ihalesini yaptık, inşallah yeni sezona yetişecek" ifadelerini kullandı.

Tören ve deprem sonrası çalışmalar

Bak, törende deprem sonrası Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, gençler için yapılacak projeleri konuştuklarını belirtti. Her ilçeye spor tesisleri, salonlar, yüzme havuzları ve futbol sahaları kazandırma kararını uyguladıklarını vurguladı.

Bakan Bak, büyük yapılarda depremin etkilerinin daha fazla olduğunu, zeminin oturmasını beklediklerini ve bu nedenle onarım sürecinde titizlik gösterdiklerini söyledi: "Çünkü çok önemli, büyük, ağır bir yapı. Dolayısıyla Hatay, yeni stadına yeni haliyle tekrar kavuşacak."

Yurt ve gençlik yatırımları

İki yıl içinde Hatay'a yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi kazandırıldığını ve hasar gören yurdun onarıldığını belirten Bak, Türkiye'nin 1 milyon 5 bin yatak ile en büyük yurt kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin barınma ücretlerinin 750 lira ile 1200 lira arasında değiştiğini, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olduğunu aktardı.