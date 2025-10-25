Hatay Stadyumu Onarılıyor: Bakan Bak İhalesinin Yapıldığını Açıkladı

Hatay Stadyumu onarım ihalesi yapıldı, hedef yeni sezon
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, Hatay Stadyumu'nun 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gördüğünü ve onarımı için ihale yapıldığını açıkladı. Bakan Bak, "(Hatay Stadyumu) Depremde hasar gördü, onu da tekrar onarmak için ihalesini yaptık, inşallah yeni sezona yetişecek" ifadelerini kullandı.
Tören ve deprem sonrası çalışmalar
Bak, törende deprem sonrası Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, gençler için yapılacak projeleri konuştuklarını belirtti. Her ilçeye spor tesisleri, salonlar, yüzme havuzları ve futbol sahaları kazandırma kararını uyguladıklarını vurguladı.
Bakan Bak, büyük yapılarda depremin etkilerinin daha fazla olduğunu, zeminin oturmasını beklediklerini ve bu nedenle onarım sürecinde titizlik gösterdiklerini söyledi: "Çünkü çok önemli, büyük, ağır bir yapı. Dolayısıyla Hatay, yeni stadına yeni haliyle tekrar kavuşacak."
Yurt ve gençlik yatırımları
İki yıl içinde Hatay'a yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi kazandırıldığını ve hasar gören yurdun onarıldığını belirten Bak, Türkiye'nin 1 milyon 5 bin yatak ile en büyük yurt kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin barınma ücretlerinin 750 lira ile 1200 lira arasında değiştiğini, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olduğunu aktardı.
Gençleri spora yönlendirme çağrısı
Diğer konuşmalar ve açılışlar
Bakan, Türkiye'de 600'ün üzerinde gençlik merkezi bulunduğunu, yenilerinin de yapıldığını anlattı. Sporun toplumda ortak değer oluşturduğunu vurgulayarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor tesisleri ve gençlik merkezlerine yönlendirme çağrısı yaptı.
Obezitenin çağın önemli sorunlarından biri olduğuna işaret eden Bak, aileleri çocuklarını yüzme havuzlarına ve spor sahalarına götürmeye davet etti. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Türkiye'de yaklaşık 1000 yüzme havuzu yapıldığını ve yüzlercesinin yapımının sürdüğünü belirterek, bunlardan birini de Hatay'da yapacaklarını söyledi.
Basketbol Milli Takımı'nın başarısında basketbol gelişim merkezi'nin etkisine değinen Bak, yatırımların süreceğini yineledi.
Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaların dünyanın en büyük iyileştirme projelerinden biri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı de konuşma yaptı.
Törenin sonunda Bakan Bak, çocuklarla birlikte "Kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye" sloganı attı, Altınözü Gençlik Merkezi'nin temelinin atılması için butona bastı ve Antakya ile Samandağ ilçelerindeki sentetik ve doğal çim sahaları, Kırıkhan Spor Salonu, Yayladağı Gençlik Merkezi ile Antakya'da 1000 kişilik, Kırıkhan'da 198 kişilik, İskenderun'da 750 kişilik yurtlar ile İskenderun 5 Temmuz Yurdu'nun açılışları ve sosyal tesis, altyapı ve çevre düzenlemelerinin kurdele kesimini gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 6), Hatay'ın Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende, Vali Mustafa Masatlı (sol 6) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağ 5) de yer aldı.