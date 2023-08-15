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Hatay ulusal sıcaklık rekoruna ulaştı! Termometreler 50 dereceyi gördü..

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Hatay ulusal sıcaklık rekoruna ulaştı! Termometreler 50 dereceyi gördü..
Hatay'ın Hassa ilçesinde Türkiye'deki en yüksek sıcaklık rekoru 50 dereceyle kırıldı. Şehrin işlek caddeleri boşalırken serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu Karapınar Gölü'nde aldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün Türkiye sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorolojik verilere göre Türkiye'de en yüksek hava sıcaklığı 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde görülmüştü. Bu rekor dün Hatay'ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırılmış oldu.

Hatay Hassa dün termometrelerde 50 derece ile ülkenin en sıcak bölgesi olarak kayıtlara geçti.

Hatay ulusal sıcaklık rekoruna ulaştı! Termometreler 50 dereceyi gördü

Meteorologlar, mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların hafta sonuna kadar yükseleceği konusunda uyardılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada Marmara ve Ege kıyıları dışında bu sezon sıcaklıkların normallerin 6-10 derece üzerinde olacağını bildirdi.

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