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Hatay Valiliği'nden Dekuk Şelalesi Açıklaması

Hatay Valiliği, Dekuk Şelalesi çevresindeki taş ocağında yapılan patlatmalara son verildiğini ve işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:15
Hatay Valiliği'nden Dekuk Şelalesi Açıklaması

Hatay Valiliği'nden Taş Ocağı Faaliyetlerine Yönelik Açıklama

Hatay Valiliği, Defne ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firmasının Dekuk Şelalesi çevresinde taş ocağı patlatmalarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Valilik, sosyal medya üzerinden yayılan patlatma görüntüleri üzerine acilen harekete geçerek yerinde incelemeler yaptıklarını duyurdu. Yapılan değerlendirmelerde, taş ocağının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından düzenlenmiş ruhsata sahip olduğu, ancak bu faaliyetlerin doğal zenginliklerimize zarar verdiği vurgulandı.

Patlatma Faaliyetleri Durduruldu

Açıklamada, patlatmalar sonucu meydana gelen kaya parçalarının şelale yatağına yuvarlandığı ve şelalenin mevcut mevsimsel durumu nedeniyle kuru olduğunu belirtildi. Özellikle, patlatma yapılan yer ile şelalenin üst noktası arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklama devam ediyor: "Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir. Hatay'ı her yönüyle yeniden ihya çalışmaları sürerken, doğal zenginliklerimizin koruyucusu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu tür faaliyetler asla cezasız kalmayacaktır. Ayrıca, doğal güzelliğimizi temsil eden Dekuk Şelalesi'nin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için ivedilikle çalışmalar başlatılacaktır."

Hatay Valiliği, halkın bu konudaki hassasiyetini dikkate alarak, süreçler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

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