Hatay Valisi İnşaat Alanını Ziyaret Etti

Hatay'da Deprem Konutları İncelemesi

Hatay'ın Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen deprem konutlarının yapım aşamasını yerinde görmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

İnceleme Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, Kırıkhan ilçesindeki Karataş Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarını 4 etapta yer alan toplam 3 bin 23 konut için inceledi.

Bilgi Alışverişi ve Daire Ziyareti

Ziyaret sırasında, konut inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, tamamlanan örnek daireyi de gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (ortada), Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu. Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.