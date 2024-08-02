Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatay Valisi İskenderun'daki Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Hatay Valisi, İskenderun'da devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:34
Hatay Valisi İskenderun'daki Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Hatay Valisi Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Hatay'ın Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Masatlı’nın ziyaret ettiği bölgeler arasında Denizciler ve Mustafa Kemal mahalleleri yer aldı.

Denizciler ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde İncelemeler

İlk olarak Denizciler Mahallesi'nde 374 konut ile 118 dükkanın inşa edildiği alanı gezen Vali Masatlı, ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1843 konut ve 36 dükkanın yapıldığı projeyi inceledi.

Numune ve İsmet İnönü Mahallelerinde Devam Eden Projeler

Vali Masatlı, daha sonra Numune Mahallesi'nde 123 konut ve İsmet İnönü Mahallesi'nde 888 konut ile 27 dükkanın inşa edildiği alanlarda da bir dizi incelemelerde bulundu. Projeler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Masatlı, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak