Hatay Valisi İskenderun'daki Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Hatay Valisi Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Hatay'ın Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Masatlı’nın ziyaret ettiği bölgeler arasında Denizciler ve Mustafa Kemal mahalleleri yer aldı.

Denizciler ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde İncelemeler

İlk olarak Denizciler Mahallesi'nde 374 konut ile 118 dükkanın inşa edildiği alanı gezen Vali Masatlı, ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1843 konut ve 36 dükkanın yapıldığı projeyi inceledi.

Numune ve İsmet İnönü Mahallelerinde Devam Eden Projeler

Vali Masatlı, daha sonra Numune Mahallesi'nde 123 konut ve İsmet İnönü Mahallesi'nde 888 konut ile 27 dükkanın inşa edildiği alanlarda da bir dizi incelemelerde bulundu. Projeler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Masatlı, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.