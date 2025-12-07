Hatay Zirve Sitesi Sakinleri 10 Dönümlük Arazinin Rezerv Yapı Alanı Olmasını İstiyor

Depremde yıkılan Zirve Sitesi sakinleri, 10 dönümlük arazinin rezerv yapı alanı ilan edilmesini ve yerinde dönüşüm talebinin devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:12
Hatay Zirve Sitesi Sakinleri 10 Dönümlük Arazinin Rezerv Yapı Alanı Olmasını İstiyor

Hatay Zirve Sitesi Sakinleri Rezerv Alanı Talep Ediyor

Ekinci Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arsa için 'Yaparsa devletimiz yapar' beklentisi

Hatay'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Zirve Sitesi sakinleri, uzun süredir süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle arazide herhangi bir yapılaşma yapılamaması üzerine alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesini talep ediyor.

Antakya kent merkezi Ekinci Mahallesi'nde bulunan ve site yöneticiliğini Hikmet Karaoğlan'ın yaptığı sitede 5 blok ve 252 daire vardı. Siteye ait 10 dönümlük arsanın ortak kararda birleşilememesi sonucu yerinde dönüşüm süreci işlemedi ve bölge hâlâ boş arazi olarak duruyor.

Vali Mustafa Masatlı ile TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütülen yeniden imar çalışmaları kapsamında Antakya'nın birçok noktasında konut teslimleri sürerken, Zirve Sitesi sakinleri ve çevredeki diğer site sakinleri aynı bölgede yeniden birlikte yaşamak istediklerini belirtiyor.

Site sakini Hikmet Karaoğlan, alanda yerinde dönüşüm için çoğunluğu sağladıklarını ancak süreyi kaçırdıklarını söyleyerek, 'Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz ve bu alanın bir an önce rezerv alanı olmasını istiyoruz' dedi. Karaoğlan, bölgenin çevresindeki diğer siteleri de kapsayacak şekilde rezerv alanı talep ettiklerini ve 10 dönümlük arazinin hibe edilmesini istemediklerini vurguladı.

Avukat ve bölge temsilcisi Edip Mullakütükçü ise bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı sitelerin bulunduğunu, Zirve Sitesi'nde deprem öncesinde ve sonrasında yaklaşık bin kişinin yaşadığını, diğer sitelerle birlikte ise en az 2 bin kişilik bir nüfus söz konusu olduğunu hatırlattı. Mullakütükçü, yaklaşık 3 yıllık sürede site sakinlerinin kalıcı çözüme ulaşamadığını belirterek, 'Biz anlaşamadık, yapamadık; bu konuda yaparsa devletimiz yapar ve sonsuz güvenimiz vardır' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ilgili kurumlara seslenerek, bölgenin rezerv yapı alanı ilan edilmesini talep ediyor. Bölge sakinleri, yerinde ve birlikte yaşama arzularını korurken, devlet desteğiyle yeniden imarın sağlanmasını bekliyor.

ARAZİDEKİ VATANDAŞLAR

ARAZİDEKİ VATANDAŞLAR

ARAZİ

