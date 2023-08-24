Hatay'da kahreden ölüm: Genç kadın açlık ve susuzluktan öldü

Depremzede şehirlerden olan Hatay’da akıllara durgunluk veren bir olay oldu. Kayıp olduğu belirlenen bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Detaylar haberimizde…







HATAY'DA KORKUNÇ OLAY. YASEMİN ÜNLÜ'NÜN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI: AÇLIK VE SUSUZLUKTAN

Ön otopsi raporuna göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36) açlıktan hayatını kaybettiği biliniyor. Ünlü toprağa verildi.

Altınözü İlçesi Yunushan Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, 22 Ağustos'ta Akdarı ve Akamber bölgesinde yapılan aramalarda Ünlü ‘nün cesedini zeytinlik içinde buldu.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü'nün naaşı, Yunushan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

Yasemin Ünlü'nün ön otopsi raporuna göre açlıktan ve susuzluktan öldüğü biliniyor.