Hataylı Balıkçılar Vira Bismillah Dedi

Hatay'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte İskenderun Limanı'ndan denize açıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:42
Hataylı Balıkçılar Vira Bismillah Dedi

Hatay'da Balıkçılar Mavi Sulara Açılıyor

Hatay'da av yasağının sona ermesi ile balıkçılar, coşkuyla denize açıldı. İskenderun Limanı'nda düzenlenen törende, Hatay Valisi Mustafa Masatlı önemli açıklamalarda bulundu.

İskenderun Limanı'nın Tamir Süreci

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında 80 santimetre çökme meydana gelen İskenderun Limanı'nın onarımının tamamlandığını duyurdu. Denizin temiz tutulmasına ve yasadışı avlanmanın önlenmesine dikkat çekti. Masatlı, “Denizlerimizin zenginlikleri bizim emanettir, iyi bakmalıyız. Bu sezonun bereketli geçmesini tüm kalbimle temenni ediyorum,” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ve İhracat Başarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, bu yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 1 milyon ton üretim gerçekleştirdiklerini belirtti. 2023 yılı itibariyle su ürünleri ihracatının 1,7 milyar doları aştığını ifade eden Türkyılmaz, sektörün gelişimi için 22 yılda toplam 45 milyar dolar doğrudan nakdi destek sağladıklarını dile getirdi.

Siyasi Destek ve Eğlence

Etkinlikte Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, balıkçılara iyi dileklerde bulundu. Konuşmaların ardından mehteran takımı sahne aldı ve tören kurdele kesimi ile devam etti. Balıkçılar, sonunda heyecanla mavi sulara açıldı. Tüm katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Törene Katılanlar

Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi ve Birlik Başkanı Yücel Dalgıç ile Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan ve çok sayıda balıkçı katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı....

Hatay'da balıkçılar, bölgede av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı. İskenderun Limanı'ndaki törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ3), Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz (sağ2), Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağ2) katıldı.

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