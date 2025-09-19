Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Boluspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida ve rakip çalıştırıcı Mustafa Er maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor cephesi

Hugo Almeida, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, takımının mücadele ruhuna vurgu yaptı ve duygularını şöyle özetledi: 'Kaybetmiş gibi hissediyoruz'. Almeida, deplasmandan yalnızca 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Oyuncularım 3 puanı ve kazanmayı hak etmişti." dedi.

Teknik adam, kupa maçından sonra yeterince çalışmaya fırsat bulamadıklarını ifade etti. Maçın ilk yarısında takımının performansını övdü: "İlk yarıda harikaydık." Ancak ikinci yarıda rakibin hücum oyuncularını oyuna sürdüğünü ve onların daha iyi dinlendiğini söyledi: "Onlar daha hazır ve bizden iyi dinlenmişlerdi. Bunu sahada görmüş olduk."

Almeida sakatlıkların da sıkıntı yarattığını belirterek, "Tüm bu problemlere rağmen savaşan bir takımız vardı. Oyuncularım problemlere rağmen ellerinden geleni yapıyor. Futbol budur. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Takım olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor cephesi

Mustafa Er, ev sahibi ekip olarak yaşadıkları duyguyu "son derece üzgün" olarak nitelendirdi. Karşılaşmanın başlangıcında iki gol yediklerini hatırlatan Er, "Rakibe pozisyon bile vermeden gol gördük kalemizde. Geri dönmek için çok çabaladık." ifadelerini kullandı.

Er, devre arasında oyuncu ve sistem değişikliğine gittiklerini, takımına iç sahada oyunu çevirebileceklerini söylediklerini aktardı. İkinci yarıda çok net pozisyonlar bulduklarını belirten Mustafa Er, "İkinci yarı istekli başladık. Rakip için başlangıç maçı olacaktı. Sezon başından beri kazanamıyorlardı. İkinci yarıdaki oyun ve pozisyonlarla inanılmaz baskı kurduk. 2 gol atabildik." dedi.

Mustafa Er sözlerini, '2-0'dan 2-2'ye dönmek en azından bizim için teselli oldu' ve "Kayıp 2 puan için buradan üzgün ayrılacağız." ifadeleriyle tamamladı.