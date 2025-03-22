Hatemi ve Kerrubi: Uzun Bir Sürenin Ardından Önemli Görüşme

İran'da Tarihi Bir Görüşme: Hatemi ve Kerrubi

İran'ın reformist lideri ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 14 yıl süren ev hapsinden sonra serbest kalan muhalif lider Mehdi Kerrubi ile bir araya geldi. Bu anlamlı buluşma, özellikle ülkede yaşanan siyasi gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti.

Hatemi'den Önemli Vurgular

Reformist Merdom Salari gazetesinin haberine göre, Hatemi, Kerrubi'yi ziyaretinde, onun 1979 devriminde önemli bir rol oynadığını ve bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Hatemi, Kerrubi'nin uzun yıllar ev hapsinde tutulmasının verdiği üzüntüyü dile getirerek, siyasi ve toplumsal konularda kaygılarını paylaştı.

Kerrubi’nin Mesajı

Kerrubi ise Hatemi'ye yaptığı ziyareti için teşekkür ederek, ülkesinin içinde bulunduğu tehlikelerden endişe duyduğunu belirtti. “Benim için önemli olan ülkenin bütünlüğünün zarar görmemesidir” şeklinde konuşarak, ulusun geleceği konusundaki kaygılarını vurguladı.

Ev Hapsinin Kaldırılması ve Yargı Süreci

Mehdi Kerrubi, 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz ettiğinde, devrim sonrası olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti. Reformcu kesim, bu kişilerin 2011'den bu yana yargılanmadan tutulmasının hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

Kerrubi’nin oğlu Hüseyin, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, babasının ev hapsinin Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin talimatıyla kaldırılacağının kendilerine bildirildiğini duyurdu.