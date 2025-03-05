Hatice Nine'nin Ördüğü Boyunluklar, Mehmetçiğe Ulaştı

Hatice Nine’nin Anlamlı Bağışı

Başkent Ankara'da yaşayan Hatice Günar, el emeğiyle ördüğü boyunlukları, vatan savunmasında omuz omuza mücadele eden Mehmetçikler için Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na gönderdi.

Teşekkür Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Hatice teyzeye olan takdirlerini belirterek, "Hatice teyzemizin Mehmetçiklerimize armağan ettiği boyunlukları teslim ettik. Kendisine gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Hatice Nine'nin Duygusal Sözleri

Hatice Günar, boyunlukları gönderirken, "Onları çok seviyorum. Onlar bizi koruyorlar. Onların gösterdiği emeğe biz karşılık veremeyiz. Ama böyle bir şeyle faydalı olmak çok hoşuma gidiyor," sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mehmetçiğin Yanıtı

Boyunlukları teslim alan Mehmetçiler, "Göndermiş olduğun hediyeleri aldık. Bizleri çok mutlu ettin. Teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz," diyerek Hatice Günar’a minnettarlıklarını iletti.