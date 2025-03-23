Hatimoğulları Adana'da Nevruz Kutlamasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da nevruz kutlamasına katılarak önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:55
Hatimoğulları Adana'da Nevruz Kutlamasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Hatimoğulları'ndan Önemli Mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştiren Hatimoğulları, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınmasını kınadı.

Bütünleşme ve Barış Mesajı

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına da değindi. "Bu çağrı, Türk-Kürt ittifakının tarihsel anlamını güncelleme çağrısıdır. Bu çağrı, Türk-Kürt işçisinin el ele vererek ekmek ve alın teri mücadelesinin çağrısıdır," şeklinde konuştu.

"Bizlerin yolu, barışın, çözümün yoludur. Bizlerin yolu demokrasiden geçer. Bizlerin en önemli hedefi, demokratik bir Türkiye'de ortak yaşam ve demokratik cumhuriyettir. Bunun için mücadele etmemiz haktır," sözleriyle mücadelelerinin önemini vurguladı.

Nevruz Ateşi ve Halaylar

Etkinlikte nevruz ateşinin yakılmasının ardından katılımcılar, şarkılar eşliğinde halay çekti. Ayrıca, etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı....

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı....

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı. Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

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